Что известно о ЧП на Байкале к этому часу
Во вторник, 19 мая, на озере Байкал в Бурятии опрокинулась аэролодка с пассажирами. «Рамблер» собрал главные новости о происшествии.
Заявление МЧС, жертвы и пострадавшие
В МЧС сообщили, что аэролодка «Север-750», на борту которой находились 18 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. В прокуратуре Бурятии заявили, что это произошло примерно в 30 метрах от берега. По данным спасателей, пятеро человек погибли. Их тела были подняты из воды, сообщило ТАСС.
Спасены были 13 человек, в том числе один ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована. Собеседник ТАСС в Минздраве Бурятии уточнил, что десятерых пострадавших осмотрел медицинский работник.
Причина происшествия
Источник ТАСС в оперативных службах заявил, что предварительной причиной происшествия считается превышение допустимого количества пассажиров на борту.
«По предварительным данным, лодка была перегружена», - заявил собеседник агентства.
ТАСС отметило, что, согласно техническим характеристикам на сайте производителя, эта модель лодки рассчитана на десятерых человек максимум.
Уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В первоначальном сообщении СК отмечалось, что местонахождение судоводителя сразу установить не удалось.