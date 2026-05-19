«Плюнул в лицо»: выяснились детали жестокого убийства супругов в Москве

Стали известные новые детали жестокого двойного убийства в квартире на северо-востоке Москвы. Напомним, в воскресенье в доме на улице Корнейчука были найдены погибшими мужчина и женщина. Преступника задержали по горячим следам.

Как стало известно «МК», подозреваемым оказался сосед убитых, а сами они состояли в гражданском браке. В тот день мужчины вместе употребляли спиртное, даму довольно быстро сморил сон.

Ее муж в какой-то момент начал предъявлять претензии собутыльнику, обвиняя того в чрезмерном сексуальном интересе к своей жене — якобы сожителю женщины «нашептали» об этом доброжелатели. Конфликт разгорелся настолько, что обиженный хозяин плюнул в лицо соседу.

После этого оскорбленный сосед сбегал в свою квартиру, взял молоток и забил до смерти обидчика, а также его спавшую жену. На следующий день убийца осознал, что натворил, и решил сбежать. Орудие преступления бандит он выкинул на помойку, после чего уехал на дачу, в Калужскую область. Там его и задержали.

Интересно, что прошлая судимость мужчины тоже связана с молотком: этим инструментом он угрожал убить знакомого, за что и был привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, следователями оперативными сотрудниками правоохранительных органов личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения — следствие ходатайствует об аресте.