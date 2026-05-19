Названы способы отыскать исчезнувшего Героя России

Исчезнувшего Героя России Алексея Асылханова, проживавшего в кемеровском городе Юрге, можно попробовать отыскать по банковским операциям и по записям с камер видеонаблюдения. Несколько способов поиска пропавшего назвал РИА Новости бывший следователь Следственного комитета (СК) России, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Василий Козлов.

По его словам, следствие сейчас отрабатывает как криминальные, так и некриминальные версии пропажи Асылханова. Необходимо исследовать банковские операции о движении денег по счетам Алексея, по ним можно отследить траты, в каких магазинах и когда. Также стоит проверить его имущество на предмет возможного отчуждения, изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить маршруты передвижения Асылханова и установить людей, с которыми он мог контактировать.

Об исчезновении Алексея Асылханова стало известно 6 апреля. По словам его супруги, 3 апреля он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Позже выяснилось, что занятий в этот день у Асылханова не было.