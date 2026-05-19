Россиянина в одном белье нашли без признаков жизни возле дома

В Санкт-Петербурге мужчину в одном нижнем белье нашли без признаков жизни возле дома на Пейзажной улице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, на вид россиянину около 25 лет. Прибывшие специалисты зафиксировали на теле травмы головы и ноги.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома без признаков жизни. Все произошло на улице Скульптора Мухиной. Очевидцы отметили, что девочка проживала в том же доме.

Еще раньше в Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами обнаружили под окнами дома.