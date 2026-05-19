Россиянина в одном белье нашли без признаков жизни возле дома

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге мужчину в одном нижнем белье нашли без признаков жизни возле дома на Пейзажной улице. Об этом стало известно 78.ru.

© РИА Новости

По данным издания, на вид россиянину около 25 лет. Прибывшие специалисты зафиксировали на теле травмы головы и ноги.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Москве 14-летнюю школьницу нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома без признаков жизни. Все произошло на улице Скульптора Мухиной. Очевидцы отметили, что девочка проживала в том же доме.

Еще раньше в Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами обнаружили под окнами дома.