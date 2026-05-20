В Гурьевске полицейские задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении магазина-бара на улице Советской. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона. Как сообщили полицейские, мужчина ранее уже был судим. По предварительной информации, подозреваемый зашёл в магазин напитков, подошёл к бармену и похитил из кассы 3 тысячи рублей, а также мобильный телефон сотрудника. Насилие при этом не применялось. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей. Как уточнили в МВД, к моменту задержания мужчина успел потратить украденные деньги на личные нужды. Телефон, по данным полиции, он разбил и выбросил. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале и в MAX.