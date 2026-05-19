Умер один из пострадавших на АЗС в Пятигорске

В городской клинической больнице Пятигорска подтвердили кончину одного из пострадавших при инциденте на автозаправочной станции.

По данным Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, возгорание и последующий взрыв на АЗС в Пятигорске были спровоцированы применением аппаратуры, не отвечающей стандартам безопасности.

В официальном заявлении ведомства уточняется, что авария случилась из-за потери герметичности шланга и эксплуатации газового оснащения, не соответствовавшего требованиям к сохранению здоровья потребителей.

Инцидент произошел 16 мая. В результате случившегося травмы получили шесть человек, один из них пребывает в критическом состоянии. Главной предпосылкой происшествия, как полагают, стало несоблюдение норм безопасности.

По данному факту открыто уголовное производство, а прокуратура Ставропольского края организовала проверочные мероприятия.