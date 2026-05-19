Суд рассмотрит просьбу об освобождении фигурантки дела «Зимней вишни»

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило ходатайство об освобождении от наказания бывшей главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой. Защита просит освободить ее в связи с болезнью.

Информация о поступившем ходатайстве появилась в материалах суда. Рассмотрение назначено на 28 мая 2026 года.

Это уже не первая попытка добиться освобождения Комковой. Осенью 2024 года адвокаты также обращались в суд с аналогичным требованием, однако позже отозвали заявление. Причины такого решения не раскрывались.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерово приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей.

Бывшую чиновницу признали виновной в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации денежных средств.

Сейчас Комкова отбывает наказание в исправительной колонии №9 ГУ ФСИН по Новосибирской области.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось рядом с кинотеатром, где в тот момент показывали детский фильм.

Из-за сильного задымления эвакуация посетителей оказалась затруднена. Двери одного из кинозалов были заблокированы.

Жертвами пожара стали 60 человек, среди погибших — 37 детей.