Во Владимирской области гадюка укусила дачницу, сажавшую картошку

Во Владимирской области врачи спасли пенсионерку, которую за палец укусила яжовитая змея. Об том сообщает пресс-служба Вязниковской городской больницы.

Пострадавшая сажала картошку на своем огороде и не заметила, что рядом находится змея. Гадюка укусила женщину за палец, пенсионерка немедленно обратилась за медицинской помощью. Медики ввели пострадавшей противозмеиную сыворотку. Сейчас состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

До этого ветврач объяснила, что делать, если питомца укусила змея на пикнике. При укусе змеи нужно оказать питомцу первую помощь и сразу обратиться в ветклинику, даже если питомец не подает признаков сильного недомогания.