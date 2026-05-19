В Бурятии возбудили уголовное дело после крушения катера с туристами

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после опрокидывания катера с туристами на Байкале. Об этом сообщает СУ СК РФ республики. На месте происшествия работают следователи. По данным республиканского МЧС, в аэролодке находились 18 человек. Спасено 13 человек, в том числе 1 ребенок. Одна из туристок госпитализирована с рваной раной ноги, пятерых пассажиров "Хивуса" спасти не удалось. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. Водитель катера решил совершить маневр и перескочить со льда в воду, но судно перевернулось. На его борту находилась туристическая группа из Подмосковья. До этого в Якутии спасатели МЧС РФ эвакуировали людей, застрявших во льдах на реке Лене