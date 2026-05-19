В Крыму задержали гражданина Украины за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали в Симферополе мужчину, имеющего гражданство Украины, который, по версии следствия, в интернете призывал уничтожить Московский Кремль, сообщила пресс-служба управления.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополя, публично призывавшего к уничтожению Московского Кремля. Установлено, что 48-летний безработный гражданин России и Украины неоднократно размещал в украинских группах интернет-мессенджера Тelegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности - уничтожению символа российской государственности и официальной резиденции президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.