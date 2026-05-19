На Кубани арестовали обвиняемого в двойном убийстве в бане

Следователи в Туапсинском районе Краснодарского края предъявили обвинение в совершении двойного убийства из-за земельного конфликта 70-летнему мужчине, по решению суда он арестован до 16 июля, сообщили журналистам в СУ СК РФ по региону.

"Фигуранту уголовного дела о двойном убийстве 37-летнего и 39-летнего мужчины в Туапсинском районе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом). По ходатайству следователя СК по Краснодарскому краю судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июля 2026 года", - говорится в официальном заявлении.

Убийство произошло 15 мая, фигурантом уголовного дела стал 70-летний мужчина, он был задержан по горячим следам в Туапсе после попытки скрыться, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления при проверке показаний на месте происшествия. Предварительно мотивом стал затяжной конфликт из-за земельных участков.

Обвиняемый и один из погибших были соседями, второй погибший - знакомый, который находился в гостях. Мужчины распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними возник очередной конфликт, который перерос в потасовку. Затем пенсионер дождался, пока соседи заснут в бане, и поджег ее, двое мужчин погибли.