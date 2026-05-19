Число погибших при опрокидывании катера в Бурятии увеличилось до пяти человек. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил Telegram-канал «112».

© Вечерняя Москва

По информации канала, четверо не смогли выбраться из лодки, один человек утонул в воде. Десять пассажиров смогли выбраться на берег самостоятельно, среди них 14-летний подросток.

В публикации также уточняется, что следовавший в районе местности Черепаха катер проводил прогулочную экскурсию.

Официального подтверждения информации о пяти погибших пока не поступало.

О самом происшествии стало известно утром того же дня. Изначально сообщалось только о четырех погибших. 10 пострадавшим оказывают медицинскую помощь.