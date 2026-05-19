На борту аварийно севшего в Якутии Ан-2 произошел пожар

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР рассказала о причине аварийной посадки Ан-2 и заявила, что на борту после приземления произошло возгорание.

«По данным следствия, сегодня воздушное судно Ан-2, выполнявшее авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки, произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что после совершения посадки на самолёте произошло возгорание.

В настоящий момент размер ущерба устанавливается.

Утром 19 мая самолёт Ан-2 с восемью пассажирами совершил аварийную посадку в лесу Якутии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.