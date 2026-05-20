Балицкий: аварийные отключения света затронули значительную часть региона

На значительной части Запорожской области произошли аварийные отключения электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что критическая инфраструктура находится в рабочем режиме.

Сейчас энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. 17 мая стало известно, что в Запорожской области возникли перебои с водоснабжением после атак Вооруженных сил Украины.

2 мая Балицкий сообщил о кратковременных отключениях электроэнергии в регионе. За день до этого губернатор региона сообщил, что массовая ночная атака Вооруженных сил Украины на энергообъекты Запорожской области привела к прекращению подачи электричества в несколько населенных пунктов.