В Петербурге задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции

Подросток, причастный к поджогу трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

"В ходе проведения комплексных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по СЗФО и Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников ОМОН "Балтика" (на транспорте) ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 15-летний местный житель. Установлено, что молодой человек причастен к поджогу трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи Калининского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Преступление было совершено по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер.

Следователем Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По этой статье максимальное наказание в виде лишения свободы составляет до 20 лет.