Россиянка покусала и избила врачей скорой

В Нижнем Новгороде сотрудники бригады скорой медицинской помощи подверглись нападению во время исполнения служебных обязанностей. Инцидент произошел в ночь на 17 мая, когда специалисты прибыли по вызову на улицу Сергея Есенина.

«По предварительной информации, 17 мая в 03.00 мск по приезду на вызов на улице Сергея Есенина пациентка напала на санитара скорой, ударив головой в лицо», — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную трудовую инспекцию.

Нападение носило комплексный характер: пока санитар получал травмы от пациентки, агрессии со стороны присутствующих подвергся и второй член бригады.

«В то же время фельдшера скорой укусил человек», — уточняет издание.

В данный момент специалисты ведомства проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего и выясняя причины, которые привели к конфликту.