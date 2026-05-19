Москвич поймал снимавшего под платьем у его жены пассажира метро

Муж жительницы Москвы поймал в метро пассажира, снимавшего ее под платьем на скрытую камеру. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Горожанка пояснила, что 16 мая ехала со своим супругом и дочерью на детский спектакль по кольцевой линии. На станции «Добрынинская» муж заметил камеру в черном пакете в рюкзаке одного из пассажиров. Устройство было направлено под платье его жены. Как утверждает пассажирка, мужчина на протяжении всего пути стоял рядом и касался рюкзаком ее ног. Москвичка не придала этому значения.

Однако муж женщины схватил пассажира и попросил ее вызвать полицейских. Подозрительного человека доставили в отдел на станцию «Новослободская». Удалось выяснить, что он член военно-исторического клуба.

Мужчине за проделки с камерой грозит штраф до тысячи рублей либо арест до 15 суток.

