Россиянин напал на силовиков прямо в участке

На Сахалине правоохранители задержали 41-летнего тувинца за нападение на полицейских прямо в участке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителей власти»).

По версии следствия, 16 мая мужчина был в помещении для административно-задержанных. Когда силовик сказал ему перейти в камеру, мужчина оказал сопротивление и напал на правоохранителей. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил одного из полицейских ногой в живот, а второго схватил за руку.

