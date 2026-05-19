В Вологде 15-летняя кошка спасла хозяйку при пожаре в квартире

Газета.Ru

В Вологде 15‑летняя кошка спасла хозяйку от пожара в квартире, сообщает МЧС по Вологодской области.

Кошка спасла россиянку
Около четырех утра 57‑летнюю женщина проснулась от громких криков своей кошки Лады, и, открыв глаза, увидела, что комната наполнена дымом. Возгорание произошло на кухне, огонь распространился внутри короба с газовой трубой.

Женщина немедленно сообщила о происшествии в пожарную охрану и покинула квартиру вместе с питомцем.

К дому N12 на улице Конева выехали 16 человек и шесть единиц техники, пожарные вывели на улицу еще пятерых жильцов, в том числе ребенка, а затем ликвидировали пламя.

Огонь успел повредить кухонную мебель, потолок и внутреннюю отделку. МЧС связывает причину пожара с неисправностью газового оборудования.