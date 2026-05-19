$72.3584.07

Раскрыто состояние пилота рухнувшего в Якутии Ан-2

Московский Комсомолец

У пилота Ан-2, совершившего аварийную посадку в Якутии, множественные ожоги. Самолёт полностью сгорел. Командиру оказали помощь на месте, остальные пассажиры не пострадали, сообщает "База".

Раскрыто состояние пилота рухнувшего в Якутии Ан-2
© Global Look Press

Воздушное судно авиакомпании "МИАН" выполняло патрулирование пожароопасной обстановки. На борту находились восемь человек. Проблемы начались примерно через четыре километра после взлёта из села Тёплый Ключ — у самолёта отказал двигатель.

Экипаж развернул борт обратно на аэродром вылета, но вскоре связь с ним пропала. Позже пилоты передали координаты и сообщили, что пришлось сажать машину в лесу. Приземление было жёстким.

Пассажиры самостоятельно выбрались из горящего самолёта. Сейчас они добрались до берега реки Восточная Хандыга и идут в сторону села. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.