Раскрыто состояние пилота рухнувшего в Якутии Ан-2

У пилота Ан-2, совершившего аварийную посадку в Якутии, множественные ожоги. Самолёт полностью сгорел. Командиру оказали помощь на месте, остальные пассажиры не пострадали, сообщает "База".

Воздушное судно авиакомпании "МИАН" выполняло патрулирование пожароопасной обстановки. На борту находились восемь человек. Проблемы начались примерно через четыре километра после взлёта из села Тёплый Ключ — у самолёта отказал двигатель.

Экипаж развернул борт обратно на аэродром вылета, но вскоре связь с ним пропала. Позже пилоты передали координаты и сообщили, что пришлось сажать машину в лесу. Приземление было жёстким.

Пассажиры самостоятельно выбрались из горящего самолёта. Сейчас они добрались до берега реки Восточная Хандыга и идут в сторону села. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.