Названа причина аварийной посадки самолета в российском лесу

Причиной аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу в Якутии назван отказ двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, борт произвел вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 километров от поселка Теплый Ключ Томпонского района в российском регионе.

Сообщается, что люди пешком вышли из леса в сторону ближайшего населенного пункта.

Об аварийной посадке самолета в Якутии стало известно утром во вторник, 19 мая. На борту находились восемь человек. Предварительно, пострадал командир воздушного судна.