Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

Массовая драка со стрельбой в подмосковном Одинцове попала в объектив уличной видеокамеры. Запись инцидента публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видна толпа мужчин на обочине дороги, между ними начинается потасовка, раздаются звуки выстрелов, люди разбегаются.

В результате стрельбы пострадали трое, восемь человек доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По данным следствия, потасовка случилась у жилого дома на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Прибывшие по вызову силовики установили, что во время конфликта между мужчинами один из них выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонентов.