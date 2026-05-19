ФСБ задержала диверсантов после подрыва дрона в воинской части

ФСБ задержала в Воронежской области двух выходцев из ближнего зарубежья, которых подозревают в диверсии на объекте Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчины 1982 и 1988 годов рождения были завербованы представителем СБУ через Telegram. Следствие считает, что по заданию украинских спецслужб они покупали сим-карты, оформленные на подставных лиц, а также проверяли качество сигнала мобильной связи на разных участках местности.

Позже подозреваемые прибыли в Воронежскую область, где должны были забрать FPV-дроны, оснащенные взрывчаткой. В ФСБ утверждают, что затем мужчины активировали один из беспилотников и устроили подрыв на территории воинской части.

После этого их задержали сотрудники спецслужбы. Суд отправил фигурантов под арест.

Следственный отдел УФСБ по Воронежской области возбудил уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая содействие противнику, диверсию и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Кроме того, сотрудники УФСБ по ДНР задержали жительницу Мариуполя, которую подозревают в передаче украинским спецслужбам информации о российских военных.

Как сообщили в ведомстве, женщина поддерживала связь с представителями ВСУ через Telegram и передавала сведения о местах дислокации подразделений российской армии, их охране и передвижениях по Мариуполю. По версии следствия, эти данные могли использоваться для ударов и диверсий.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы.