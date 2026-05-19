Устроившие подрыв в воинской части России попали на видео

ФСБ России показала оперативное видео задержания двоих завербованных Украиной иностранцев, устроивших подрыв дрона на территории воинской части в Воронежской области. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны спецназовцы, которые хватают и укладывают на землю мужчин.

Задержанные являются выходцами из ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения. Они выполняли задание Службы безопасности Украины (СБУ) о совершении диверсии на объекте Минобороны России. Задержанные прибыли в Воронежскую область, забрали из тайника FPV-дроны со взрывчаткой, активировали их и подорвали один беспилотник на территории воинской части.

Диверсантов заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.