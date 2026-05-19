Завершено расследование дела обманувшего клиентку московского адвоката

В Москве завершилось расследование уголовного дела бывшего адвоката, который обвиняется в хищении более 1 млн долларов у своей доверительницы с помощью поддельных документов, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

По версии следствия, юрист похитил у своей клиентки крупную сумму денег.

«Он обвиняется в… мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, покушении на мошенничество, фальсификации доказательств», – пояснили там.

Следователи установили, что с декабря 2019 по ноябрь 2020 года юрист убедил москвичку подписать два фиктивных договора займа на 950 тыс. долларов и расписки. Он уверял, что эти бумаги защитят ее сбережения от раздела имущества при разводе.

В ноябре 2020 года адвокат использовал поддельные документы, чтобы подать иск о взыскании с нее этих средств. Для сокрытия судебного процесса он оформил доверенность на получение корреспонденции женщины. Суд удовлетворил иск, взыскав с потерпевшей более одного миллиона долларов с учетом неустойки. На данный момент материалы дела переданы для направления в суд.

