Раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина

В Санкт-Петербурге задержан 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который ограбил ювелирный магазин в Ачинске и переплавил драгоценности в слитки. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). На допросе свою вину он признал. Суд заключил его под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают покупателей слитков.

По информации МВД, фигурант совершил преступление в марте. Тогда он зашел в ювелирный магазин и попросил показать золотые цепочки, а когда ему выставили палетку с украшениями, он схватил ее и скрылся. Причиненный торговой точке ущерб превысил 1,8 миллиона рублей. После этого он уехал в Иркутск, где на даче знакомого переплавил золото в кустарные слитки и продал их случайным покупателям на местном рынке за 700 тысяч рублей. Затем он поехал в Петербург, где силовики нашли и задержали его на съемной квартире.

