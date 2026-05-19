В Якутии Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. По данным SHOT, на борту воздушного судна находились восемь человек.

Борт вылетел из села Теплый Ключ, однако вскоре после взлета развернулся и направился обратно к аэродрому вылета. Во время полета связь с самолетом внезапно пропала.

Позднее экипаж смог передать координаты воздушного судна и сообщил об аварийной посадке в лесу. После этого пассажиры покинули салон и самостоятельно направились в сторону поселка Теплый Ключ.

К месту происшествия направлены спасатели.