Верховный суд раскрыл суммы взяток ставропольского экс-судьи Хрипунова

Верховный суд России отправил под стражу бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Специальная судебная коллегия удовлетворила ходатайство о заключении экс-судьи под стражу на два месяца. В Верховном суде заявили, что не установили признаков преследования Хрипунова из-за его профессионального статуса.

По версии следствия, бывший судья причастен к приготовлению и получению взяток в крупном и особо крупном размерах.

В материалах дела говорится, что за четыре миллиона рублей Хрипунов был готов способствовать смягчению меры пресечения для двух арестованных. Еще 500 тысяч рублей, как считает следствие, он получил за влияние на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда при рассмотрении иска в интересах одного из участников процесса.

В последние годы в России расследовался целый ряд громких коррупционных дел в отношении представителей судейского корпуса.

Так, бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву ранее арестовали по делу о взятках. Следствие считает, что в регионе действовала организованная схема передачи денег за нужные судебные решения.

Еще одним резонансным делом стало расследование в отношении бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Генпрокуратура требовала обратить в доход государства имущество и активы, происхождение которых, по версии ведомства, не подтверждалось законными доходами.

Кроме того, в Москве ранее был осужден бывший судья Арбитражного суда Сергей Куликов, признанный виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.