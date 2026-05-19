Китайские брачные агентства начали красть лица российских туристок

Брачные агентства в Китае начали использовать фотографии российских туристок для создания фальшивых рекламных роликов с помощью нейросетей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash выяснил, что сотрудники брачных агентств подходят к туристкам на улицах, делают комплименты и просят о совместном фото. В дальнейшем эти снимки без согласия девушек загружают в нейросети, чтобы сгенерировать видеоролики на китайском языке.

В этих роликах виртуальные копии девушек заявляют о готовности выйти замуж без традиционного для Китая выкупа, сумма которого может составлять от 300 тысяч до 6,5 миллиона в пересчете на рубли.

Подобный формат пользуется высоким спросом среди местных жителей, которые принимают сгенерированные модели за реальных невест. Компании используют это для продажи платных услуг и свиданий с реальными девушками - студентками и сотрудницами отелей, в то время как сами пострадавшие девушки даже не подозревают, что их образы используются в коммерческих целях.

Современный кризис института брака в Китае во многом стал следствием жесткой демографической политики «одна семья - один ребенок», которую Пекин активно проводил с 1970-х годов. Эта политика привела к катастрофическому падению рождаемости и рекордному гендерному перекосу: сегодня в стране мужчин примерно на 33 миллиона больше, чем женщин. Из-за острой нехватки потенциальных невест на внутреннем рынке мужчины сталкиваются с жесткой конкуренцией, а семьи девушек требуют от кандидатов огромные выкупы, наличие собственного жилья и высокую зарплату.

Чтобы помочь своим детям создать семью, старшее поколение создало уникальное явление - стихийные брачные рынки под открытым небом, крупнейший из которых открылся в Шанхае еще в 2004 году. По выходным городские парки превращаются в ярмарки невест и женихов, где родители без ведома детей вывешивают анкеты с подробным описанием их внешности, доходов и гороскопа.