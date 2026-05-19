В Москве мужчина отверткой избил человека

В Москве мужчина избил отверткой знакомого в ходе драки. Об этом сообщила пресс-службе столичного ГУ МВД России в мессенджере MAX.

Уточняется, что словесный конфликт произошел в квартире в Мукомольном проезде, после чего выяснение отношений продолжилось на улице. Во время драки один мужчина принялся избивать оппонента отверткой по голове и туловищу, после чего скрылся.

Потерпевшего госпитализировала бригада скорой помощи, его состояние оценивается как тяжелое. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции задержали 43-летнего москвича. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего с отверткой на прохожего на Каланчевской улице. Уточнялось, что россиянин подошел к прохожему и угрожая отверткой, потребовал отдать содержимое сумки. Пострадавшему удалось отбиться от злоумышленника, после чего тот скрылся.