Защита сына Павла Астахова отреагировала на его арест по новому делу

Защита сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антона обжаловала его арест. Об этом пишет РИА Новости.

Антон Астахов снова стал фигурантом дела, возбужденного по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Другие подробности пока не раскрываются.

17 апреля суд в Москве арестовал Астахова младшего.

В 2021 году в отношении Антона Астахова уже возбуждали аналогичное дело. Тогда сообщалось, что он вместе с деловым партнером незаконно завладел компанией, на которую оформили несколько кредитов. Ущерб оценивался в 1,2 миллиарда рублей.

Через год Фрунзенский районный суд Саратова приговорил Астахова-младшего к трем с половиной годам колонии, признав виновным в афере с кредитами саратовского НВК банка с ущербом в 75 миллионов рублей.