Красноярец получил 17 лет колонии за изнасилование дочери

Ленинский районный суд Красноярска приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за изнасилование малолетней дочерью. мужчина уже был ранее судим за кражу и разбой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным следствия, обвиняемый в течение месяца насиловал ребенка, на момент совершения первого преступления девочке еще не исполнилось 14 лет. В суде красноярец свою вину не признал. Он заявил, что у них с дочерью нормальные отношения, а все, что он рассказывал следователям, — результат давления со стороны оперативников и плохого самочувствия.

Показания против отца дала пострадавшая. Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса — об изнасиловании малолетней и о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

До этого на Кубани юноша надругался над 14-летней школьницей. По данным суда, инцидент произошел в станице Ереминской. Обвиняемый в лесу встретил знакомую девочку. Он изнасиловал, бросил ее и скрылся. Лабинский районный суд Краснодарского края приговорил 20-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы.