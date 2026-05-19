В российском регионе из-за атаки ВСУ произошло возгорание на промобъекте
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о массированной воздушной атаке, которой регион подвергся ранним утром.
По его словам, большинство вражеских беспилотников было уничтожено на подлете силами противовоздушной обороны, однако произошло попадание в промышленный объект.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, ликвидирующие возгорание. Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
Напомним, что минувшей ночью российские регионы вновь подверглись атакам украинских беспилотников: над Воронежской областью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов.
Ранее в МИД заявили, что Москва и область подверглись самой масштабной атаке ВСУ.