В российском регионе из-за атаки ВСУ произошло возгорание на промобъекте

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о массированной воздушной атаке, которой регион подвергся ранним утром.

По его словам, большинство вражеских беспилотников было уничтожено на подлете силами противовоздушной обороны, однако произошло попадание в промышленный объект.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, ликвидирующие возгорание. Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Напомним, что минувшей ночью российские регионы вновь подверглись атакам украинских беспилотников: над Воронежской областью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов.

Ранее в МИД заявили, что Москва и область подверглись самой масштабной атаке ВСУ.