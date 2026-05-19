С Дудя* начали взыскивать долг по иску Мизулиной о защите чести

Судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей долга с журналиста Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, приставам поступили материалы из Лефортовского суда Москвы. 15 мая на их основании в отношении Дудя было открыто исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей по иску Мизулиной о защите чести и достоинства. "Предмет исполнения: иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", - сказано в материалах.

Ранее Лефортовский суд Москвы отказался взыскать 10 млн рублей с дизайнера Артемия Лебедева и блогера Дудя по иску Мизулиной о защите чести и достоинства. Однако постановил взыскать с Дудя 200 тыс. рублей, с Лебедева - 300 тыс. рублей в качестве компенсации вреда, причиненного деловой репутации ответчика.

Суд также запретил Лебедеву и Дудю дальнейшее распространение видеороликов с оскорблениями в адрес Екатерины Мизулиной. Суд признал, что в пяти видео, распространенных Лебедевым и Дудем в соцсетях, содержится информация, которая не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию Мизулиной, и обязал ответчиков эти видео удалить.