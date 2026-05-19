В Ногинске полиция задержала двух налетчиков

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Ногинска задержали мужчину и женщину, которые совершили ограбление частного дома. При этом пострадал хозяин жилья, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В качестве объекта разбоя преступившие закон выбрали частный дом в Ногинске. В здание они проникли ранним утром через незапертую дверь. В доме оказался 62-летний мужчина, который сначала был избит газовым ключом, а потом налетчики потребовали у него выдать место хранения сбережений с помощью электрошокера. Информацию подозреваемым получить так и не удалось. Они связали хозяина дома скотчем и отнесли его подвал. Обыск комнат принес им всего 12 тысяч рублей.

Нападавшие скрылись, а мужчине спустя час удалось освободиться от скотча и обратиться в полицию. Личности грабителей были установлены с помощью камер наружного видеонаблюдения. Ими оказались 34-летний местный житель и его 31-летняя знакомая из Ярославской области. Подозреваемые были задержаны. У них нашли тот самый гаечный ключ, а вот деньги они уже потратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, а фигуранты отправлены под стражу.