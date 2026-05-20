Мужчина арестован в Москве за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Арестован обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС на северо-западе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По данным следствия, 14 мая 2026 года иностранный гражданин был остановлен сотрудниками ДПС, которыми в ходе проверки документов выявлено, что последний предоставил поддельное водительское удостоверение. Не желая наступления негативных последствий в виде привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством без документов, а также уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа, он попытался передать взятку сотруднику ДПС. Инспектор ДПС пресек указанные противоправные действия, после чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу») и ч. 5 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Фигуранту предъявили обвинение, мужчина полностью признал вину. Суд заключил обвиняемого под стражу, ведется следствие.