Россиянин стал первой жертвой молнии в 2026 году

В Краснодаре мужчину убило молнией — это первая подобная жертва в России в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Трагедия произошла у краснодарского ЖК «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова. Как сообщает источник, мужчина ехал на электровелосипеде по парковке, когда его поразило молнией.

Отмечается, что в результате пострадавший потерял сознание. Прибывшие на место врачи пытались спасти ему жизнь, но не смогли — он так и не пришел в себя.

