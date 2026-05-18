Молния убила велосипедиста в Краснодаре

Около одного из жилых комплексов на Ростовском шоссе в Краснодаре молния ударила в 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил портал 93.RU со ссылкой на краевое управления Министерства внутренних дел России.

— Вечером 18 мая в Краснодаре начался сильный ливень с грозой... Медики зафиксировали смерть мужчины на месте. Полиция проводит проверку, — говорится в материале.

Осенью 2025 года над Адлером ударила рекордная сверхсильная молния. Разряд мощностью 376 килоампер ударил в горной местности 10 октября примерно в 01:35 по местному времени. Многие приняли грохот за взрыв или работу систем противовоздушной обороны.

Летом того же года молния убила семерых лошадей, пасшихся возле линий электропередачи во время грозы в селе Первое Туркменево Баймакского района Башкирии. Спасти животных не удалось. Подобный инцидент произошел в Карачаево-Черкесии, где молния ударила рядом с пастухом.