Слон раздавил туристку в сафари-парке в Индии

В индийском сафари-парке в штате Карнатака произошла драка между двумя слонами, во время которой один из самцов упал и придавил своим телом женщину. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила местная газета The Indian Express.

© Вечерняя Москва

Трагедия произошла утром, когда туристам разрешают находиться рядом со слонами и наблюдать за их кормлением и купанием. Между слонами Канчаном и Мартандой завязалась драка, во время которой Мартанда потерял равновесие и начал падать. Находившаяся рядом 33-летняя туристка из штата Тамилнад попыталась убежать, но запнулась, упала, и слон придавил ее. Ее муж и ребенок спаслись и не пострадали.

В связи с трагедией министр лесного хозяйства штата Эшвар Кхандре поручил провести тщательное расследование и принять меры для предотвращения подобных инцидентов. Он подчеркнул, что предсказать поведение даже хорошо обученных слонов крайне сложно, и распорядился запретить посетителям касаться хоботов, приближаться для фотографий и кормить животных.

24 апреля стало известно, что во время сафари в африканском Габоне группа туристов, среди которых находился американский предприниматель Эрни Дозио, наткнулась на стадо из пяти самок лесных слонов, которые охраняли своего детеныша. Животные посчитали путешественников угрозой и напали на группу, в результате чего бизнесмен оказался затоптан насмерть.