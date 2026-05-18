Раскрыта новая схема Блиновских по отмыванию средств

Специалисты рассказали о новой схеме по отмыванию денег, которую использовали Блиновские — по информации Telegram-канала Baza, супруги делали фиктивные займы сами себе.

Издание утверждает, что схему заметил финансовый управляющий, который стал заниматься денежными вопросами Блиновских после того, как блогера Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов и неправомерном обороте платежей. В какой-то момент специалист заметил необычные поступления на счет Блиновских — на него вернулись 2,7 миллионов рублей. Эта сумма ранее была отправлена в качестве займа для ООО «Ветер». При этом, компания вернула деньги с процентами.

Как показала проверка, эта компания оказалась транзитным кошельком самой Блиновской, а займ был фактически отправлен самому себе. Таким же образом вскрылись и займы компании «Аквакультура» — с 2018 по 2021 год Блиновская выдала этой компании беспроцентные займы на общую сумму в 65,5 миллионов рублей.

Напомним, что в 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму в 906 миллионов рублей, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. 3 марта 2025 года суд вынес решение — приговорить Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскать с нее штраф в размере одного миллиона рублей. Позже наказание смягчили до 4,5 лет лишения свободы.

Ранее в суд поступила кассационная жалоба на приговор Елены Блиновской.