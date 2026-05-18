Блогера-криминолога, метавшую "молотовы" в полицию, отправят на нары

В Петербурге осудили психолога и криминолога Диану Чистякову за попытку теракта. 29-летнюю девушку признали виновной в том, что она метала коктейли Молотова в автомобили полиции. Суд назначил ей 12 лет колонии общего режима.

© Московский Комсомолец

Чистякова попала под влияние мошенников, которые убедили её, что она якобы стала фигуранткой дела о терроризме. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, заставили её перевести деньги на «безопасный счёт» и взять кредит, а затем — устроить провокацию у отдела полиции.

Инцидент произошёл 22 октября, когда Диана бросила несколько бутылок с горючим на территорию полка охраны МВД. Один из снарядов загорелся, но попал в забор. В это время с ней на связи был куратор, который убеждал целиться в служебные машины.

Диана Чистякова — клинический психолог и криминолог, вела блог о преступлениях и психологии преступников. В своём портфолио она писала: «Шучу про криминал, анализирую странности мозга, манипулирую твоим вниманием».

В Махачкале задержали подозреваемого в подготовке теракта