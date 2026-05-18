Россиянка получила три года лишения свободы за воспитание сына

В Кировской области осудили женщину за истязание сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 117 («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, 45-летняя местная жительница в период с июня по декабрь 2025 года по месту проживания регулярно наносила удары руками и другими предметами своему 11-летнему сыну, причиняя таким образом ему физическую боль.

В правоохранительные органы обратились педагоги, которые заметили на теле ребенка повреждения и поинтересовались у него, где он их получил. Тогда малолетний рассказал о методах воспитания матери.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

