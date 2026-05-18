Стала известна личность подростка, отдавшего курьеру аферистов 16 миллионов

Подростком, отдавшим курьеру мошенников родительские деньги и ценности на сумму более 16 миллионов рублей, оказался сын бывшего директора холдинга «Пронто-Медиа» Николаса Дадиани. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в правоохранительных органах.

— Жертвой дистанционных мошенников стал 17-летний сын Николаса Дадиани — бывшего гендиректора «Пронто‑Медиа», издававшего газету «Из рук в руки». Мошенники убедили парня передать имущество семьи на сумму свыше 16 миллионов рублей, — передает слова собеседника ТАСС.

Аферисты ввели молодого человека в заблуждение, сообщив, что от его имени якобы финансируется противоправная деятельность. Сын Дадиани сначала передал пособнице мошенников деньги и украшения матери. Затем он забрал из квартиры отца часы за шесть миллионов и также отдал их подозреваемой. В свою очередь женщина передала похищенное соучастнице, которую впоследствии задержали.

В отношении обеих подозреваемых возбудили уголовное дело. Фигуранток отпустили под подписку о невыезде.