В Екатеринбурге самокатчик врезался в машину и распылил баллончик в лицо водителю

В Екатеринбурге мужчина на самокате устроил ДТП и распылил баллончик в лицо водителю. Об этом стало известно порталу Е1.

Инцидент произошел на парковке возле дома по улице Сахарова, 75. По словам местных жителей, самокатчик живет по соседству и давно воюет с автомобилистами, считая себя "борцом за справедливость". При этом у мужчины якобы имеется инвалидность.

"Он инвалид, если припарковаться на "его" месте, то он подопрет машину и заблокирует выезд не только машине, которая заняла "его" место, но и тем, кто припаркован рядом. При разбирательствах ведет себя очень агрессивно, указывая на то, что он инвалид и ему все можно. Не знаю, какая у него инвалидность, ходит он нормально", - рассказал собеседник издания.

Последний конфликт попал на камеру видеонаблюдения, и судя по записи, мужчина специально врезался в машину, за рулем которой сидела женщина, а когда она вышла из салона, достал баллончик и распылил его ей в лицо. В УМВД по городу ситуацию пока не комментировали.