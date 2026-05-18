Вдову Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу главы издательства "Джем"

Вдова композитора Вячеслава Добрынина признана потерпевшей стороной по уголовному делу гендиректора издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Кроме того, потерпевшей стороной признаны основатели музыкального коллектива "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, а также компания "Первое музыкальное издательство".

Помимо этого, суд на 3 месяца продлил срок ареста Черкасову, то есть до 20 августа. Ожидается, что его защита обжалует данное решение, поскольку в ходе рассмотрения ходатайства адвокат настаивала на смягчении меры пресечения.

Представитель следствия, мотивируя свою просьбу о продлении срока ареста, заявила, что Черкасов угрожал свидетелям. В настоящий момент устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Делу Черкасова предшествовал конфликт с Жуковым и Потехиным. В апреле 2023-го было установлено, что экс-продюсер группы "Руки Вверх!" Андрей Маликов инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм. Спустя время "Технико-продюсерский центр Маликова" передал права на композиции "Джему".

Позже гендиректор издательства указал на то, что Жуков незаконно исполняет около 15 песен, права на которые принадлежат "Джему". В свою очередь, певец вместе с Потехиным потребовал признать недействительными сделки о передаче прав на фонограммы и лицензии на использование данных фонограмм.

В результате Жуков не смог вернуть права на фонограммы песен группы "Руки Вверх!". Суд указал на то, что артист был в курсе о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не пытался оспорить права в течение 20 лет.

После этого Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о содействии. По его словам, Черкасов претендует на права песен "Руки Вверх!", используя документ 2006 года, подписанный Маликовым, который тогда уже не сотрудничал с группой.

Жуков также указал на то, что Черкасов попросил заблокировать показ фильма "Руки Вверх!" на российских стриминговых платформах и предъявил права на интеллектуальную собственность группы. Спустя время в офисе Черкасова прошли обыски.

Позднее в отношении неустановленного лица было возбуждено дело о самоуправстве, которое спустя время было объединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество. По предварительным данным, Черкасов и аффилированные с ним лица в конце прошлого года незаконно заблокировали фильм "Руки Вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах. Свою вину Черкасов не признал.