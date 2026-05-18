Пенсионер заблудился в лесу под Шатурой и выжил после пяти суток без еды и воды

В лесу на территории муниципального округа Шатура обнаружен заблудившийся пенсионер, который выжил после пяти суток без еды и воды. Об этом сообщается в канале ГКУ МО «Мособлпожспас» в мессенджере «Макс».

«Вчера работники поисково-спасательного поста ПСЧ-286 «Мособлпожспаса» совместно с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» на носилках вынесли из чащи 70-летнего мужчину. Пенсионер провел в лесу под Шатурой пять дней – без еды и воды. Звонок в единую службу поступил еще вечером 12 мая от супруги пенсионера. Жительница пос. Мишеронский сообщила, что муж отправился на прогулку и не вернулся домой», – говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве, что осложняло поиски. «Спасатели, сотрудники полиции, лесничества и волонтеры искали пенсионера несколько дней. Лишь на пятые сутки волонтеры «ЛизаАлерт» обнаружили мужчину в лесу – в 6 км от поселка.

Спасатели и добровольцы оказали ему первую помощь: пожилой человек был сильно истощен и обезвожен. Пенсионера уложили на мягкие носилки, вынесли из леса и передали врачам скорой помощи», – заключили в «Мособлпожспасе».