Главный врач психиатрической больницы попался на взятках

Главный врач подмосковной психиатрической больницы №5 подозревается в получении взятки.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, мужчина в течение пяти лет совместно с другими руководителями больницы брал взятки с пациентов.

Вознаграждения выплачивались за предоставление льготных услуг больным, содержание их в платном отделении в нарушение действующих правил и нарушение режима содержания пациентов. Решением Сергиевопосадского городского суда врач арестован до 7 июля.