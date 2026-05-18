Россиянин получил срок за похищение немой девочки из машины

В Екатеринбурге к шести годам колонии приговорили местного жителя по делу о похищении несовершеннолетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Как установил суд, в февраля 2025 года осужденный Олег Куклин будучи в нетрезвом состоянии заметил припаркованный автомобиль в салоне которого сидела 15-летняя школьница. Как сообщает в своем Дзен-канале издание КП, девочка была немая и ждала возвращения отца, который ушел в цветочный магазин.

Пользуясь тем, что никого из взрослых не было, злоумышленник открыл дверь, схватил ребенка за руку и вытащил ее на улицу, а после привел домой. Его жена испугавшись возможных последствий не пустила девочку домой и та была вынуждена ночевать в подъезде.

На следующий день девочка пришла в аптеку и провизор увидев ребенка вызвала на место полицейских, которые в это время активно вели розыск пропавшей вместе с ее отцом, изучая записи с камеры наблюдения и устанавливая личность похитителя.

Примечательно, что в ходе судебного разбирательства осужденный постоянно путался в своих показаниях и своей вины не признал.

