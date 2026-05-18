В Подмосковье ребенок чуть не спалил дом зажигалкой и попал в больницу

В Люберцах мальчик устроил пожар, играя с зажигалкой и вместе с матерью попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает ГУ МЧС МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел 17 мая. Маленький мальчик остался без присмотра взрослых и пока мать находилась в ругой комнате решил поиграть с зажигалкой. Огонь моментально перекинулся на штору. На место были вызваны пожарные, возгорание удалось быстро ликвидировать.

Несовершеннолетний госпитализирован с ожогами 30% тела, его мать также доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.