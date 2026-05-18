Топ-менеджера ростовского завода приговорили к реальному сроку за хищения

Бывший начальник планово-экономического отдела предприятия Ростова-на-Дону приговорен к реальному сроку заключения за масштабные махинации на сумму более 2 млрд рублей.

Советский райсуд города признал виновным Феликса Захарцова в мошенничестве на 2,2 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Осужденный руководил планово-экономическим отделом Десятого подшипникового завода.

Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Благодаря этому назначенное наказание не могло превышать половины от максимального срока по соответствующей статье.

«Назначить Захарцову четыре года и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – сказала судья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против руководства Десятого подшипникового завода. Правоохранительные органы установили факт хищения более 2,2 млрд рублей при выполнении оборонных поставок.